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Balade canoë en famille à Cenon-sur-Vienne Rue de ChampagneCenon-sur-Vienne Cenon-sur-Vienne

mercredi 15 juillet 2026 · Rue de ChampagneCenon-sur-Vienne · Cenon-sur-Vienne

Balade canoë en famille à Cenon-sur-Vienne Rue de ChampagneCenon-sur-Vienne Cenon-sur-Vienne

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Rue de ChampagneCenon-sur-Vienne
Adresse
Mini-Port
Ville
86530 Cenon-sur-Vienne
Département
Vienne
Tarif

Cenon-sur-Vienne

Balade canoë en famille à Cenon-sur-Vienne

Rue de ChampagneCenon-sur-Vienne Mini-Port Cenon-sur-Vienne Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:30:00
fin : 2026-07-22 16:30:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12

Embarquez pour une douce aventure au fil de l’eau, entre nature paisible, rires partagés et découvertes au ras de la rivière
Savoir nager 25m et être capable de s’immerger sans paniquer.
RDV à14h au mini port, départ 14h30.   .

Rue de ChampagneCenon-sur-Vienne Mini-Port Cenon-sur-Vienne 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Balade canoë en famille à Cenon-sur-Vienne

L’événement Balade canoë en famille à Cenon-sur-Vienne Cenon-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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