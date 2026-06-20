Balade canoë en famille à Cenon-sur-Vienne Rue de ChampagneCenon-sur-Vienne Cenon-sur-Vienne

Informations pratiques

Cenon-sur-Vienne

Balade canoë en famille à Cenon-sur-Vienne

Rue de ChampagneCenon-sur-Vienne Mini-Port Cenon-sur-Vienne Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:30:00

fin : 2026-07-22 16:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12

Embarquez pour une douce aventure au fil de l’eau, entre nature paisible, rires partagés et découvertes au ras de la rivière

Savoir nager 25m et être capable de s’immerger sans paniquer.

RDV à14h au mini port, départ 14h30. .

Rue de ChampagneCenon-sur-Vienne Mini-Port Cenon-sur-Vienne 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Balade canoë en famille à Cenon-sur-Vienne

L’événement Balade canoë en famille à Cenon-sur-Vienne Cenon-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne