Balade canoë en soirée Fontgombault
Balade canoë en soirée Fontgombault mardi 4 août 2026.
Fontgombault
Balade canoë en soirée
Fontgombault Indre
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-04 18:30:00
fin : 2026-08-04 21:00:00
Date(s) :
2026-08-04
La saison estivale de la Communauté de Communes Brenne Val de Creuse propose pendant les vacances d’été des balades canoë en soirée.Familles
Enfilez vos baskets, rassemblez petits et grands, et venez créer de beaux souvenirs en pleine nature ! 5 .
Fontgombault 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 33 60 secretariat@cc-brennevaldecreuse.fr
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English :
The summer season of the Community of Communes Brenne Val de Creuse offers during the summer vacations canoe trips in the evening, with tasting at the arrival.
L’événement Balade canoë en soirée Fontgombault a été mis à jour le 2026-05-18 par Destination Brenne
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