Fontgombault

Apéro Ciné plein air

Route de Pouligny Fontgombault Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-19 19:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

L’espace de loisirs vous propose le film L’école buissonnière pour cette soirée. Dans un cadre bucolique, accompagné de la lune et des étoiles, venez vous faire une toile. Un moment magique à vivre en famille. Apportez votre transat, votre couverture, votre voisine et votre doudou. 5, 4, 3, 2, 1.

L’école Buissonnière de Nicolas Vanier

Paris, 1930. Paul, jeune orphelin parisien, découvre la nature après avoir été confié à un couple vivant au cœur d’un vaste domaine forestier. Entre nature sauvage, garde-chasse autoritaire et mystérieux braconnier, il va apprendre les secrets de la forêt… et découvrir que son arrivée dans cette région n’est peut-être pas un hasard. .

Route de Pouligny Fontgombault 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 33 60 secretariat@cc-brennevaldecreuse.fr

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English :

Come and enjoy a unique experience in the heart of nature with our Ciné Plein Air evenings at the Fontgombault leisure center. Enjoy a film under the stars while savoring our delicious aperitif platters.

L’événement Apéro Ciné plein air Fontgombault a été mis à jour le 2026-05-19 par Destination Brenne