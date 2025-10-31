Prenez l’air…

Route de Pouligny Fontgombault Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Une journée d’animations et de convivialité pour fêter l’été sur le territoire de la Communauté de Communes Brenne Val de Creuse !Familles

Comme tous les ans, vous êtes invités à venir prendre l’air en famille.

Vous pourrez participer à des randonnées (VTT, marche, canoë) et à différents animations proposées par les différents services de la Communauté de Communes Brenne Val de Creuse et ses partenaires (escalade, tir à l’arc…).

Venez également profiter des portes ouvertes de l’espace de loisirs. C’est l’occasion de découvrir les activités du site (swin-golf, disc-golf, piscine et foot-in-golf) et de participer aux animations avec vos enfants (jeu de piste avec mini-jeux, balade en poney, espace bibliothèque..).

Le soir, après un spectacle, vous pourrez profiter d’un repas partagé (produits locaux) qui se prolongera en musique. .

Route de Pouligny Fontgombault 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 33 60

English :

The Community of Communes Brenne-Val de Creuse organizes a sport and family event to start well the summer. See you at the leisure area of Fontgombault.

German :

Die Communauté de Communes Brenne-Val de Creuse organisiert eine Sport- und Familienveranstaltung, um den Sommer gut zu beginnen. Treffpunkt ist der Freizeitbereich von Fontgombault.

Italiano :

La Communauté de Communes Brenne-Val de Creuse organizza un evento sportivo e familiare per iniziare al meglio l’estate. Appuntamento al centro ricreativo di Fontgombault.

Espanol :

La Communauté de Communes Brenne-Val de Creuse organiza un evento deportivo y familiar para empezar bien el verano. Cita en el centro de ocio de Fontgombault.

L’événement Prenez l’air… Fontgombault a été mis à jour le 2025-11-13 par Destination Brenne