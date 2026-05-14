Fontgombault

Escapade aux cabrioles

Les Auzannes Fontgombault Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-09 16:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-23

Venez prendre un bol d’air dans une ferme d’élevage de chèvres où l’on fabrique des produits issus du lait du troupeau (Pouligny-St-Pierre, tomme de chèvre, fromages frais, yaourts …)

En compagnie de Séverine, Thierry ou Laurent, venez découvrir le fonctionnement de la ferme, assister au retour des chèvres du pâturage, fabriquer un fromage en plein air et terminer la soirée par la traite … On vous proposera également un petit focus sur un aspect biodiversité de la ferme. .

Les Auzannes Fontgombault 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 9 61 53 30 91 fermedescabrioles@orange.fr

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English :

Come and take a breath of fresh air on a goat farm where we make products from the milk of the herd (Pouligny-St-Pierre, goat’s cheese, fresh cheese, yoghurt …)

L’événement Escapade aux cabrioles Fontgombault a été mis à jour le 2026-05-14 par Destination Brenne