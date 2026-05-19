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Plancha-concert Fontgombault

Plancha-concert Fontgombault

Plancha-concert Fontgombault mardi 28 juillet 2026.

Adresse : Route de Pouligny

Ville : 36220 Fontgombault

Département : Indre

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 12 12 12 Tarif de base plein tarif

Fontgombault

Plancha-concert

Route de Pouligny Fontgombault Indre

Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-28 18:30:00
fin : 2026-07-28

Date(s) :
2026-07-28

Rejoignez-nous à l’Espace de loisirs de Fontgombault pour nos soirées Plancha-Concert en plein air ! Dégustez un délicieux repas à la plancha tout en profitant de musique live !
Un rendez-vous gourmand et musical à ne pas manquer!
Originaire du Blanc et des alentours, le groupe Morélia propose un univers Rock français mêlant énergie, textes soignés et compositions originales. Porté par un chanteur-guitariste, un guitariste, un bassiste et un batteur, le groupe puise ses influences entre Hubert-Félix Thiéfaine, Noir Désir, Saez et bien d’autres encore. 12  .

Route de Pouligny Fontgombault 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 33 60 

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English :

Join us at the Espace de loisirs de Fontgombault for our outdoor Plancha-Concert evenings! Enjoy a delicious meal à la plancha while listening to live music!
A gourmet and musical rendez-vous not to be missed!

L’événement Plancha-concert Fontgombault a été mis à jour le 2026-05-19 par Destination Brenne

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