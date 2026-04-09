Le GOP Grand Orchestre de Poche Fontgombault
Le GOP Grand Orchestre de Poche Fontgombault samedi 27 juin 2026.
Fontgombault
Le GOP Grand Orchestre de Poche
Route de Pouligny Fontgombault Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27 19:15:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Concert burlesque et/ou humour.Familles
Trois ukulélistes en concert ? Voilà qui n’arrive pas tous les jours et qui promet bien des surprises si ce sont des clowns… Viendront-ils à bout de leur prestation ? La reprise des standards musicaux n’en sortira pas indemne et cependant des notes aigrelettes et de la confusion bien orchestrée surgira une émotion bien réelle au milieu des fous-rires.
Entre reprises décalées et chansons originales, ce concert est un régal pour les oreilles et un test de résistance pour les zygomatiques. Une chose est sûre à la fin, on en redemande !
Distribution
Avec Joris Barcaroli, Thomas Garcia, Karim Malhas
Mise en scène Charlotte Saliou
Regard extérieur humour physique Élise Ouvrier-Buffet
Production Compagnie Gorgomar
Concert organisé dans le cadre de la fête de la CDC Prenez l’air . .
Route de Pouligny Fontgombault 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 33 60 contact@cc-brennevaldecreuse.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Burlesque and/or humor concert.
L’événement Le GOP Grand Orchestre de Poche Fontgombault a été mis à jour le 2026-04-09 par Destination Brenne
À voir aussi à Fontgombault (Indre)
- Balade à pied n°29 Le bois des Roches Fontgombault Indre 1 mai 2026
- Balade à pied n°14 Rive gauche, rive droite Fontgombault Indre 1 mai 2026
- Stage poterie Tournage grès ou porcelaine Fontgombault 1 mai 2026
- Prenez l’air… Fontgombault 27 juin 2026
- Apéro-concert Fontgombault 16 juillet 2026