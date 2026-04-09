Fontgombault

Le GOP Grand Orchestre de Poche

Route de Pouligny Fontgombault Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 19:15:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Concert burlesque et/ou humour.Familles

Trois ukulélistes en concert ? Voilà qui n’arrive pas tous les jours et qui promet bien des surprises si ce sont des clowns… Viendront-ils à bout de leur prestation ? La reprise des standards musicaux n’en sortira pas indemne et cependant des notes aigrelettes et de la confusion bien orchestrée surgira une émotion bien réelle au milieu des fous-rires.

Entre reprises décalées et chansons originales, ce concert est un régal pour les oreilles et un test de résistance pour les zygomatiques. Une chose est sûre à la fin, on en redemande !

Distribution

Avec Joris Barcaroli, Thomas Garcia, Karim Malhas

Mise en scène Charlotte Saliou

Regard extérieur humour physique Élise Ouvrier-Buffet

Production Compagnie Gorgomar

Concert organisé dans le cadre de la fête de la CDC Prenez l’air . .

Route de Pouligny Fontgombault 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 33 60 contact@cc-brennevaldecreuse.fr

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English :

Burlesque and/or humor concert.

L’événement Le GOP Grand Orchestre de Poche Fontgombault a été mis à jour le 2026-04-09 par Destination Brenne