Fontgombault

Stage poterie Tournage grès ou porcelaine

32 Rue de l’Abbaye Fontgombault Indre

Tarif : 420 – 420 – 540 EUR

420

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 09:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-08 2026-07-11 2026-08-14

Mes créations sont tournées en porcelaine blanche, décorées par un jeu d’empreintes à l’aide d’outils sculptés sur mesure.

Je grave ainsi dans l’argile encore tendre de très fins motifs évoquant une dentelle moderne ou des tatouages.

Chaque empreinte est le résultat d’un geste.

Mes créations sont tournées en porcelaine blanche, décorées par un jeu d’empreintes à l’aide d’outils sculptés sur mesure.

Je grave ainsi dans l’argile encore tendre de très fins motifs évoquant une dentelle moderne ou des tatouages.

Chaque empreinte est le résultat d’un geste. Le décor est palpable au toucher.

Après plusieurs jours de séchage, les créations subissent une première

cuisson à 980°.

J’émaille alors les parties que je souhaite faire briller et je teinte les empreintes grâce à un jus d’oxydes métalliques. Vient alors le temps de la seconde cuisson à 1 300°.

La porcelaine se vitrifie dans la masse, elle est donc entièrement étanche et très solide.

Je propose des stages allant de la demi-journée à la semaine complète.

Ceux-ci sont ouverts à tous et à tous niveaux. 420 .

32 Rue de l’Abbaye Fontgombault 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 6 64 31 40 01

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English :

My creations are turned in white porcelain, and decorated with an interplay of impressions using custom-made sculpting tools.

In this way, I carve into the still-tender clay very fine motifs evocative of modern lace or tattoos.

Each imprint is the result of a gesture.

L’événement Stage poterie Tournage grès ou porcelaine Fontgombault a été mis à jour le 2026-04-07 par Destination Brenne