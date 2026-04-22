Fontgombault

Apéro-concert

Route de Pouligny Fontgombault Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-16 18:30:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Rejoignez nous à l’Espace de loisirs de Fontgombault pour des soirées apéro-concert en plein air ! Une soirée d’été conviviale au son du rock celtique et des musiques irlandaises concert gratuit !

Préparez-vous à vivre une soirée festive et conviviale en plein air !

La Cdc Brenne Val de Creuse vous donne rendez-vous pour un Apéro-Concert, placé sous le signe de la bonne humeur et de la musique live, avec le groupe BordEirland.

Un mélange de musique traditionnelle, de rock celtique et de sonorités irlandaises pour une ambiance festive, conviviale et pleine d’énergie.

Buvette sur place et planches apéritives sur réservation préalable

Entre amis, en famille ou entre collègues, venez partager un moment simple, festif et musical sous le ciel d’été ! .

Route de Pouligny Fontgombault 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 33 60

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English :

It’s an evening in the country with a drink and a concert on the grass.

L’événement Apéro-concert Fontgombault a été mis à jour le 2026-04-22 par Destination Brenne