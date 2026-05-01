Fontgombault

VTT, jeu de piste, mission rénovation d’une ancienne maison!

Fontgombault Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-07 08:30:00

fin : 2026-07-07 16:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Tu as entre 12 et 17 ans ? Le Relais Brenne Initiatives Jeunes te propose plein d’animations dans le cadre de son programme estival ( 06 juillet au 07 août 2026)Familles

Tu as entre 12 et 17 ans ? Le Relais Brenne Initiatives Jeunes te propose plein d’animations dans le cadre de son programme estival ( 06 juillet au 07 août 2026).

Au programme le 7 juillet

Le matin rando VTT puis jeux d’orientation ! Récolte des indices au cours du parcours et apprends à fabriquer des fusées de torchis. Tu participeras à la restauration d’une petite maison ancienne ! Après-midi chill et sport

Pique-nique et gouter compris. .

Fontgombault 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 6 41 04 53 44 gatien.catrou@laligue36.fr

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English :

Are you between 12 and 17 years old? Relais Brenne Initiatives Jeunes is offering a wide range of activities as part of its summer program (July 6–August 7, 2026).

L’événement VTT, jeu de piste, mission rénovation d’une ancienne maison! Fontgombault a été mis à jour le 2026-06-25 par Destination Brenne