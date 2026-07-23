Informations pratiques

Fontgombault

Randonnée Gourmande

Route de Pouligny Fontgombault Indre

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12 17:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Fontgombault en fête organise une randonnée gourmande semi-nocturne.

Marchez à votre rythme sur un nouveau parcours de 10 km à travers nos beaux paysages, ponctué de 5 étapes gourmandes à chacune, découvrez et savourez des produits régionaux et de saison qui raviront vos papilles ! ̀ ’ ́ … ́ – ̀ ́ , ̀ ! 10 .

Route de Pouligny Fontgombault 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 6 79 39 33 22 fontgombaultenfete@gmail.com

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English :

Fontgombault en fête is organizing a semi-nightly gourmet hike.

L’événement Randonnée Gourmande Fontgombault a été mis à jour le 2026-07-23 par Destination Brenne