Randonnée Gourmande Fontgombault
samedi 12 septembre 2026 · Fontgombault
Informations pratiques
Fontgombault
Randonnée Gourmande
Route de Pouligny Fontgombault Indre
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12 17:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Fontgombault en fête organise une randonnée gourmande semi-nocturne.
Marchez à votre rythme sur un nouveau parcours de 10 km à travers nos beaux paysages, ponctué de 5 étapes gourmandes à chacune, découvrez et savourez des produits régionaux et de saison qui raviront vos papilles ! ̀ ’ ́ … ́ – ̀ ́ , ̀ ! 10 .
Route de Pouligny Fontgombault 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 6 79 39 33 22 fontgombaultenfete@gmail.com
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English :
Fontgombault en fête is organizing a semi-nightly gourmet hike.
L’événement Randonnée Gourmande Fontgombault a été mis à jour le 2026-07-23 par Destination Brenne
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