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AGENDA · Fontgombault

Randonnée Gourmande Fontgombault

samedi 12 septembre 2026 · Fontgombault

Randonnée Gourmande Fontgombault

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
17:30:00
Adresse
Route de Pouligny
Ville
36220 Fontgombault
Département
Indre
Tarif
10 10 10 Tarif enfant

Fontgombault

Randonnée Gourmande

Route de Pouligny Fontgombault Indre

Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12 17:30:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Fontgombault en fête organise une randonnée gourmande semi-nocturne.
Marchez à votre rythme sur un nouveau parcours de 10 km à travers nos beaux paysages, ponctué de 5 étapes gourmandes à chacune, découvrez et savourez des produits régionaux et de saison qui raviront vos papilles ! ̀ ’ ́ … ́ – ̀ ́ , ̀ ! 10  .

Route de Pouligny Fontgombault 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 6 79 39 33 22  fontgombaultenfete@gmail.com

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English :

Fontgombault en fête is organizing a semi-nightly gourmet hike.

L’événement Randonnée Gourmande Fontgombault a été mis à jour le 2026-07-23 par Destination Brenne

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