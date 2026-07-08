Informations pratiques

Fontgombault

Camp Itinérant

1 Route de Pouligny Saint Pierre Fontgombault Indre

Tarif : 35.75 – 35.75 – 76.6 EUR

35.75

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-08-17 07:30:00

fin : 2026-08-21 18:30:00

Date(s) :

2026-08-17

Lâche les écrans, prends ton pass et rejoins le line-up de l’été ! Du 17 au 21 août, on part pour un road-trip unique chaque jour une nouvelle scène, chaque jour un nouveau défi.

5 jours de ride, 5 jours de festival le summer tour des ados !Familles

The Summer Tour 2026

Du 17 au 21 août 2026 (5 jours / 4 nuits)

Oublie les colos classiques. Du 17 au 21 août 2026, on te propose de vivre un véritable road-trip en mode festival. Ton pass 5 jours te donne accès à une tournée unique où le vélo est ton moyen de transport, la nature ton dancefloor, et les activités tes têtes d’affiche.

Le concept ? Un camp itinérant où l’on ride la journée et où l’on retrouve l’ambiance chill et festive d’un festival chaque soir au campement. 35.75 .

1 Route de Pouligny Saint Pierre Fontgombault 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 08 87 alexandre.barre@cc-brennevaldecreuse.fr

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English :

Check out the screens, grab your pass, and join this summer’s lineup! From August 17 to 21, we’re heading out on a one-of-a-kind road trip: a new stage every day, a new challenge every day.

5 days of riding, 5 days of festival fun: the teen summer tour!

L’événement Camp Itinérant Fontgombault a été mis à jour le 2026-07-08 par Destination Brenne