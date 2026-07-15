Informations pratiques

Fontgombault

Camp Itinérant

1 Route de Pouligny Saint Pierre Fontgombault Indre

Tarif : 35.75 – 35.75 – 76.6 EUR

35.75

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-20 07:30:00

fin : 2026-07-24 18:30:00

Date(s) :

2026-07-20

Aventure et Itinérance

Préparez les sacoches et ajustez vos casques ! Du 20 au 24 juillet, devenez de véritables explorateurs en itinérance chaque jour une nouvelle route, chaque jour une nouvelle aventure.

À vélo ou en kayak, l’aventure est dans le sac !Familles

Du 20 au 24 juillet 2026 (5 jours / 4 nuits)

Avis aux jeunes aventuriers ! Cet été, on ne reste pas sur place on part explorer le monde ! Du 20 au 24 juillet 2026, notre camp itinérant propose aux 10-15 ans une véritable expédition. À force de mollets et de coups de pagaie, le groupe se déplacera d’étape en étape pour vivre une aventure humaine et sportive inoubliable.

Au programme la liberté du vélo, le fun du kayak, le calme de la pêche et la fraîcheur de la baignade ! 35.75 .

1 Route de Pouligny Saint Pierre Fontgombault 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 08 87 alexandre.barre@cc-brennevaldecreuse.fr

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English :

Adventure and Travel

Pack your bags and adjust your helmets! From July 20 to 24, become true travelers: a new route every day, a new adventure every day.

Whether by bike or kayak, adventure is in the bag!

L’événement Camp Itinérant Fontgombault a été mis à jour le 2026-07-08 par Destination Brenne