Camp Itinérant Fontgombault
lundi 20 juillet 2026 · Fontgombault
Informations pratiques
Fontgombault
Camp Itinérant
1 Route de Pouligny Saint Pierre Fontgombault Indre
Tarif : 35.75 – 35.75 – 76.6 EUR
35.75
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-20 07:30:00
fin : 2026-07-24 18:30:00
Date(s) :
2026-07-20
Aventure et Itinérance
Préparez les sacoches et ajustez vos casques ! Du 20 au 24 juillet, devenez de véritables explorateurs en itinérance chaque jour une nouvelle route, chaque jour une nouvelle aventure.
À vélo ou en kayak, l’aventure est dans le sac !Familles
Du 20 au 24 juillet 2026 (5 jours / 4 nuits)
Avis aux jeunes aventuriers ! Cet été, on ne reste pas sur place on part explorer le monde ! Du 20 au 24 juillet 2026, notre camp itinérant propose aux 10-15 ans une véritable expédition. À force de mollets et de coups de pagaie, le groupe se déplacera d’étape en étape pour vivre une aventure humaine et sportive inoubliable.
Au programme la liberté du vélo, le fun du kayak, le calme de la pêche et la fraîcheur de la baignade ! 35.75 .
1 Route de Pouligny Saint Pierre Fontgombault 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 08 87 alexandre.barre@cc-brennevaldecreuse.fr
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English :
Adventure and Travel
Pack your bags and adjust your helmets! From July 20 to 24, become true travelers: a new route every day, a new adventure every day.
Whether by bike or kayak, adventure is in the bag!
L’événement Camp Itinérant Fontgombault a été mis à jour le 2026-07-08 par Destination Brenne
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