Balade Canoë sur la Ria du Conquet Le Conquet
Balade Canoë sur la Ria du Conquet Le Conquet dimanche 12 juillet 2026.
Le Conquet
Balade Canoë sur la Ria du Conquet
Ria du Conquet Le Conquet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 16:00:00
fin : 2026-08-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-12 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-02 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-15 2026-08-17 2026-08-26
Suivons la marée dans les terres de la Ria du Conquet, partons à la rencontre de ce qui y vit, ce qui s’y cache. Entre Histoire et histoire la magie s’invite. Découvrons à l’aide de diverses approches la richesse de ce lieu au cœur du Parc naturel marin d’Iroise. Prenons le temps d’observer et d’ouvrir une parenthèse dans notre quotidien. .
Ria du Conquet Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 6 68 09 99 80
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English :
L’événement Balade Canoë sur la Ria du Conquet Le Conquet a été mis à jour le 2026-05-05 par OT IROISE BRETAGNE
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