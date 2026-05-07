Le Conquet

Balade Canoë sur la Ria du Conquet

Ria du Conquet Le Conquet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 16:00:00

fin : 2026-08-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-12 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-02 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-15 2026-08-17 2026-08-26

Suivons la marée dans les terres de la Ria du Conquet, partons à la rencontre de ce qui y vit, ce qui s’y cache. Entre Histoire et histoire la magie s’invite. Découvrons à l’aide de diverses approches la richesse de ce lieu au cœur du Parc naturel marin d’Iroise. Prenons le temps d’observer et d’ouvrir une parenthèse dans notre quotidien. .

Ria du Conquet Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 6 68 09 99 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Balade Canoë sur la Ria du Conquet Le Conquet a été mis à jour le 2026-05-05 par OT IROISE BRETAGNE