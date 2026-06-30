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Balade chantée à Laruns Rues de Laruns Laruns

lundi 13 juillet 2026 · Rues de Laruns · Laruns

Balade chantée à Laruns Rues de Laruns Laruns

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Rues de Laruns
Adresse
20 place de la Mairie
Ville
64440 Laruns
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 Gratuit

Laruns

Balade chantée à Laruns

Rues de Laruns 20 place de la Mairie Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 17:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

C’est une création originale que vous propose Jean-Luc Mongaugé, artiste larunsois, pour vous faire découvrir Laruns, son histoire pastorale, ses lavoirs, sa langue natale et ses chansons.
Inscription nécessaire à l’Office de Tourisme. Rendez-vous pour le départ devant l’Office de Tourisme de Laruns.   .

Rues de Laruns 20 place de la Mairie Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 31 41  animations@laruns.fr

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English : Balade chantée à Laruns

L’événement Balade chantée à Laruns Laruns a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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