Balade chantée à Laruns Rues de Laruns Laruns
lundi 13 juillet 2026 · Rues de Laruns · Laruns
Informations pratiques
Laruns
Balade chantée à Laruns
Rues de Laruns 20 place de la Mairie Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 17:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
C’est une création originale que vous propose Jean-Luc Mongaugé, artiste larunsois, pour vous faire découvrir Laruns, son histoire pastorale, ses lavoirs, sa langue natale et ses chansons.
Inscription nécessaire à l’Office de Tourisme. Rendez-vous pour le départ devant l’Office de Tourisme de Laruns. .
Rues de Laruns 20 place de la Mairie Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 31 41 animations@laruns.fr
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English : Balade chantée à Laruns
L’événement Balade chantée à Laruns Laruns a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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