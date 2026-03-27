Balade chantée de Jean-Luc Mongaugé dans les rues d’Assouste Eaux-Bonnes
Balade chantée de Jean-Luc Mongaugé dans les rues d’Assouste Eaux-Bonnes jeudi 23 juillet 2026.
Eaux-Bonnes
Balade chantée de Jean-Luc Mongaugé dans les rues d’Assouste
Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Jean-Luc Mongaugé, véritable enfant du pays nous fait l’honneur de nous conter en musique Assouste et ses environs pour une balade chantée. RDV à l’église d’Assouste .
Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim@eauxbonnes.fr
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English : Balade chantée de Jean-Luc Mongaugé dans les rues d’Assouste
L’événement Balade chantée de Jean-Luc Mongaugé dans les rues d’Assouste Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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