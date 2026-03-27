Eaux-Bonnes

Balade chantée de Jean-Luc Mongaugé dans les rues d’Assouste

Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Jean-Luc Mongaugé, véritable enfant du pays nous fait l’honneur de nous conter en musique Assouste et ses environs pour une balade chantée. RDV à l’église d’Assouste .

Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim@eauxbonnes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade chantée de Jean-Luc Mongaugé dans les rues d’Assouste

L’événement Balade chantée de Jean-Luc Mongaugé dans les rues d’Assouste Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées