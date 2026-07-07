Informations pratiques

Eaux-Bonnes

Cinéma Gourette Toy Story 5

CInéma Gourette Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 15:00:00

fin : 2026-07-09 16:45:00

Date(s) :

2026-07-09

1h 42min | Animation, Aventure, Comédie, Famille

De Andrew Stanton, McKenna Harris

Avec Jean-Philippe Puymartin, Tom Hanks, Richard Darboi

Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils découvriront que ce qui obsède les enfants d’aujourd’hui s’appelle… l’électronique ! .

CInéma Gourette Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim@eauxbonnes.fr

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English : Cinéma Gourette Toy Story 5

L’événement Cinéma Gourette Toy Story 5 Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées