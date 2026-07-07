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AGENDA · Eaux-Bonnes

Cinéma Gourette Toy Story 5 Eaux-Bonnes

jeudi 9 juillet 2026 · Eaux-Bonnes

Cinéma Gourette Toy Story 5 Eaux-Bonnes

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
CInéma Gourette
Ville
64440 Eaux-Bonnes
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
4 4 6 Tarif de base plein tarif

Eaux-Bonnes

Cinéma Gourette Toy Story 5

CInéma Gourette Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 15:00:00
fin : 2026-07-09 16:45:00

Date(s) :
2026-07-09

1h 42min | Animation, Aventure, Comédie, Famille
De Andrew Stanton, McKenna Harris
Avec Jean-Philippe Puymartin, Tom Hanks, Richard Darboi

Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils découvriront que ce qui obsède les enfants d’aujourd’hui s’appelle… l’électronique !   .

CInéma Gourette Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   anim@eauxbonnes.fr

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English : Cinéma Gourette Toy Story 5

L’événement Cinéma Gourette Toy Story 5 Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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