Balade commentée avec un paysagiste du CAUE, Parc du Peuple de l’herbe, Carrières-sous-Poissy

Informations pratiques

Balade commentée avec un paysagiste du CAUE Samedi 19 septembre, 15h00 Parc du Peuple de l’herbe Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le Parc du Peuple de l’Herbe propose plusieurs rendez-vous pour découvrir autrement ce site naturel remarquable, son histoire et sa biodiversité.

• Balade commentée avec un paysagiste du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE).

Samedi 19 septembre de 15h à 17h

Gratuit – Tout public à partir de 8 ans

Réservation obligatoire : ppdh@yvelines.fr

+ d’infos sur : https://www.parc-peuple-herbe.fr/ses-evenements/sorties-nature

Parc du Peuple de l’herbe 718 avenue du Docteur Marcel-Touboul 78955 Carrières-sous-Poissy Carrières-sous-Poissy 78955 Yvelines Île-de-France https://parc-peuple-herbe.fr/ https://www.facebook.com/ParcPeupleherbe;https://twitter.com/ParcPeupleHerbe [{« type »: « email », « value »: « ppdh@yvelines.fr »}] [{« link »: « mailto:ppdh@yvelines.fr »}, {« link »: « https://www.parc-peuple-herbe.fr/ses-evenements/sorties-nature »}] À Carrières-sous-Poissy, au cœur d’une des boucles de la Seine, le Parc du Peuple de l’herbe est le plus grand espace naturel des Yvelines. Accès libre – deux parkings gratuits ouverts 24h/24h

Le Parc du Peuple de l’Herbe propose plusieurs rendez-vous pour découvrir autrement ce site naturel remarquable, son histoire et sa biodiversité.

© Parc Départemental du Peuple de l’Herbe