Balade commentée dans le bourg de Chazelles, Square René Pajot, Chazelles
samedi 19 septembre 2026 · Square René Pajot · Chazelles
Informations pratiques
Balade commentée dans le bourg de Chazelles Samedi 19 septembre, 10h30, 17h30 Square René Pajot Charente
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00
Christelle Delcamp vous fera découvrir l’histoire et le patrimoine de Chazelles au cours d’une balade commentée dans le bourg.
Durée : environ 1h30.
Balade en anglais : départ à 10h30.
Balade en français : départ à 17h30.
Square René Pajot Rue des écoles, 16380 Chazelles Chazelles 16380 Charente Nouvelle-Aquitaine Place devant les écoles. Parking aménagé.
Mme DELCAMP Christelle vous fera découvrir l’histoire et le patrimoine de Chazelles lors d’une balade commentée dans le bourg (durée environ 1h30).
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