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Balade commentée dans le bourg de Chazelles, Square René Pajot, Chazelles

samedi 19 septembre 2026 · Square René Pajot · Chazelles

Balade commentée dans le bourg de Chazelles, Square René Pajot, Chazelles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Square René Pajot
Adresse
Rue des écoles, 16380 Chazelles
Ville
16380 Chazelles
Département
Charente
Tarif
Gratuit.

Balade commentée dans le bourg de Chazelles Samedi 19 septembre, 10h30, 17h30 Square René Pajot Charente

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Christelle Delcamp vous fera découvrir l’histoire et le patrimoine de Chazelles au cours d’une balade commentée dans le bourg.

Durée : environ 1h30.

Balade en anglais : départ à 10h30.

Balade en français : départ à 17h30.

Square René Pajot Rue des écoles, 16380 Chazelles Chazelles 16380 Charente Nouvelle-Aquitaine Place devant les écoles. Parking aménagé.
Mme DELCAMP Christelle vous fera découvrir l’histoire et le patrimoine de Chazelles lors d’une balade commentée dans le bourg (durée environ 1h30).

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