Visite commentée sur l’architecture de l’église Saint-Paul, Église Saint-Paul, Chazelles

Informations pratiques

Visite commentée sur l’architecture de l’église Saint-Paul 19 et 20 septembre Église Saint-Paul Charente

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’association « Les Chats Huants » vous propose une visite commentée consacrée à l’architecture et à l’histoire de l’église Saint-Paul, édifice roman du XIIe siècle.

Tout au long du week-end, découvrez également les œuvres d’un artiste local invité à exposer dans l’église.

L’église Saint-Paul sera également accessible en visite libre.

Église Saint-Paul 5 Rue Abbé Mondon, 16380 Chazelles, France Chazelles 16380 Charente Nouvelle-Aquitaine 0545707182 https://www.chazelles.fr/eglise-st-paul Église romane du XIIe siècle. La façade ouest possède deux contreforts s’élevant jusqu’au sommet à ses extrémités. Des contreforts doublés correspondent aux pilastres occidentaux de la coupole et des petits sont placés à l’ouest de la nef, sur la chapelle et l’abside. Le clocher rectangulaire possède un premier étage avec arcatures, reposant sur un cordon mouluré. Sur un autre cordon, chargé de billettes verticales, s’élève un deuxième étage dont les murs sont percés d’ouvertures rectangulaires. A l’intérieur, la nef est dépourvue de voûte. Ses murs ouest et sud ont été remontés au XVIIe siècle. Une partie du pavement de la nef est composé de dalles funéraires, portant la représentation des instruments de travail des défunts. Une chapelle couverte en bois est appuyée au nord. Elle communique avec la nef par deux larges arcades. Le faux carré, sous le clocher, porte une coupole sur trompes, dont les départs reposent sur des cordons horizontaux.

L’association « Les Chats Huants » propose une visite commentée sur l’architecture et l’histoire de l’Église Saint Paul, église romane du XIIème siècle.

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