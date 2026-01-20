Balade commentée dans le parc botanique du Château de Neuvic Châteaux en Fête Le Château Neuvic

Balade commentée dans le parc botanique du Château de Neuvic Châteaux en Fête

Le Château Château de Neuvic Neuvic Dordogne

Balade commentée sur les bienfaits des arbres et les vertus de la nature dans le parc botanique, par Sandrine Laurent de Lib’Elles Lune (soin par les plantes, production de macérats de bourgeons) un moment ludique, participatif, accessible à tous, enfants et adultes !

A 11h, 14h et 16h. Gratuit. Sans réservation.

Buvette sur place.

RDV à l’entrée du parc botanique 5 mn avant le départ.

Selon météo, prévoir bottes et parapluie.

Pour découvrir les autres animations, consultez le site Internet de la Fondation de l’Isle www.fondationdelisle.fr

Animation en extérieur .

Le Château Château de Neuvic Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine libelleslune@gmail.com

English : Balade commentée dans le parc botanique du Château de Neuvic Châteaux en Fête

A guided walk on the benefits of trees and the virtues of nature in the botanical park, by Sandrine Laurent from Lib?Elles Lune (plant care, production of bud macerates): a fun, participatory experience, accessible to all, children and adults alike!

