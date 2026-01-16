Visite du Château de Neuvic Châteaux en Fête Le Château Neuvic

Visite du Château de Neuvic Châteaux en Fête

Le Château Château de Neuvic Neuvic Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 09:30:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Visite guidée du château en compagnie de Laure Adam, guide-conférencière histoire des lieux du XVIème siècle à nos jours.

9h30-11h, 15h-16h30

Visite guidée du château en compagnie de Laure Adam, guide-conférencière histoire des lieux du XVIème siècle à nos jours.

Départ à 9h30 et 15h

Durée 1h30

Buvette sur place

RDV au Barboretum (entrée du parc botanique) 10 mn avant le départ.

Pour découvrir les autres animations, consultez le site Internet de la Fondation de l’Isle www.fondationdelisle.fr

Accès à l’extérieur et à l’intérieur .

Le Château Château de Neuvic Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite du Château de Neuvic Châteaux en Fête

Guided tour of the château with guide Laure Adam: history of the château from the 16th century to the present day.

9:30am-11am, 3pm-4:30pm

L’événement Visite du Château de Neuvic Châteaux en Fête Neuvic a été mis à jour le 2026-01-16 par Vallée de l’Isle en Périgord