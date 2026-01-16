Visite du Château de Neuvic Châteaux en Fête Le Château Neuvic
Visite du Château de Neuvic Châteaux en Fête Le Château Neuvic mercredi 22 avril 2026.
Visite du Château de Neuvic Châteaux en Fête
Le Château Château de Neuvic Neuvic Dordogne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 09:30:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Visite guidée du château en compagnie de Laure Adam, guide-conférencière histoire des lieux du XVIème siècle à nos jours.
9h30-11h, 15h-16h30
Visite guidée du château en compagnie de Laure Adam, guide-conférencière histoire des lieux du XVIème siècle à nos jours.
Départ à 9h30 et 15h
Durée 1h30
Buvette sur place
RDV au Barboretum (entrée du parc botanique) 10 mn avant le départ.
Pour découvrir les autres animations, consultez le site Internet de la Fondation de l’Isle www.fondationdelisle.fr
Accès à l’extérieur et à l’intérieur .
Le Château Château de Neuvic Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite du Château de Neuvic Châteaux en Fête
Guided tour of the château with guide Laure Adam: history of the château from the 16th century to the present day.
9:30am-11am, 3pm-4:30pm
L’événement Visite du Château de Neuvic Châteaux en Fête Neuvic a été mis à jour le 2026-01-16 par Vallée de l’Isle en Périgord