Escape Game au Château de Neuvic Châteaux en Fête Le Château Neuvic
Escape Game au Château de Neuvic Châteaux en Fête Le Château Neuvic mercredi 22 avril 2026.
Escape Game au Château de Neuvic Châteaux en Fête
Le Château Château de Neuvic Neuvic Dordogne
Tarif : 8 – 8 – 16 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Escape Game dans les salles de garde du Château, par Isleco.
Après Jean-Jacques de Saint-Astier, serez-vous les suivants ? Le Maître du Château de Neuvic ne souhaite laisser aucune preuve après son meurtre passionnel, et vous avez malheureusement vu trop de choses… Sortez à temps !
Escape Game dans les salles de garde du Château, par Isleco.
Après Jean-Jacques de Saint-Astier, serez-vous les suivants ? Le Maître du Château de Neuvic ne souhaite laisser aucune preuve après son meurtre passionnel, et vous avez malheureusement vu trop de choses… Sortez à temps pour sauver vos vies !
Buvette sur place.
Horaires 10h, 11h30, 14h, 15h30, 17h
RDV 5 mn avant l’horaire devant la porte cloutée du château (à gauche de l’entrée principale)
Durée 1 heure.
Tarifs dégressifs selon nombre de participants 26 €/personne (si 3 participants) 18 € personne (si 8 participants) 10-18 ans et COS réduction 3 €. Moins 10 ans réduction 10 €.
Sur réservation https://www.islecoop.fr/escape-game
Pour découvrir les autres animations, consultez le site Internet de la Fondation de l’Isle www.fondationdelisle.fr
Animation en intérieur .
Le Château Château de Neuvic Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Escape Game au Château de Neuvic Châteaux en Fête
Escape Game in the Château’s guardrooms, by Isleco.
After Jean-Jacques de Saint-Astier, will you be next? The Master of the Château de Neuvic doesn’t want to leave any evidence behind after his passionate murder, and unfortunately you’ve seen too much? Get out in time!
L’événement Escape Game au Château de Neuvic Châteaux en Fête Neuvic a été mis à jour le 2026-01-16 par Vallée de l’Isle en Périgord