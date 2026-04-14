Eaux-Bonnes

Balade commentée de Gourette

Maison de Gourette Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 17:00:00

fin : 2026-07-16 18:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Découverte du patrimoine, de la station de ski et de l’histoire du bourg de Gourette, terre d’estive des bergers d’Aas et quartier des Eaux-Bonnes. Enfant dès 6 ans Rdv Maison de Gourette

Pensez à vous Inscrire dans l’un des bureaux d’Office de tourisme de la Vallée d’Ossau. Minimum 1h30 de visite

RDV devant la Maison de Gourette .

Maison de Gourette Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 12 17

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English : Balade commentée de Gourette

L’événement Balade commentée de Gourette Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées