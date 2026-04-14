Balade commentée des Eaux-Bonnes Place de la mairie Eaux-Bonnes
Balade commentée des Eaux-Bonnes Place de la mairie Eaux-Bonnes lundi 13 juillet 2026.
Eaux-Bonnes
Balade commentée des Eaux-Bonnes
Place de la mairie Eglise Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 17:00:00
fin : 2026-07-13 18:30:00
Date(s) :
2026-07-13
Venez découvrir le passé de la ville des Eaux-Bonnes. De petit village d’une tribu autochtone à l’Impératrice Eugénie, découvrez toutes les personnalités, passées et présentes faisant la renommée des Eaux-Bonnes.
Pensez à vous Inscrire dans l’un des bureaux d’Office de tourisme de la Vallée d’Ossau. Minimum 1h30 de visite
RDV devant l’église des Eaux-Bonnes .
Place de la mairie Eglise Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 33 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balade commentée des Eaux-Bonnes
L’événement Balade commentée des Eaux-Bonnes Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
À voir aussi à Eaux-Bonnes (Pyrénées-Atlantiques)
- La Marche Nordique des Princes Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026
- Le circuit patrimoine des thermes Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026
- La Montagne verte Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026
- GRP Tour de la Vallée d’Ossau Variante Col d’Aubisque Eaux-Bonnes par Aas Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026
- La descente Col d’Aubisque/Louvie-Soubiron Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026