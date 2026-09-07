Balade commentée du vieux village, Vieux Village – Les Angles, Les Angles

Informations pratiques

Balade commentée du vieux village Samedi 19 septembre, 18h00 Vieux Village – Les Angles Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Partez pour une balade commentée dans le vieux village des Angles et découvrez, au fil des siècles, l’histoire de son patrimoine bâti, l’évolution de son environnement naturel et les paysages qui ont tant inspiré les peintres. Vous explorerez également les liens étroits que les habitants ont tissés avec la garrigue au fil du temps.

Cette promenade d’environ une heure s’appuie sur les trois sentiers de découverte du village : le sentier des plantes, le sentier des peintres et le sentier du patrimoine bâti, pour offrir une approche sensible et complète de l’histoire et de l’identité des Angles.

Vieux Village – Les Angles Boulevard Victor Hugo 30133 Les Angles Les Angles 30133 Gard Occitanie http://lesamisduvieuxvillagedesangles.fr

Une balade commentée du vieux village des Angles, pour découvrir au fil des siècles, l’histoire de son bâti, l’évolution de son environnement naturel, qui ont tant inspiré les peintres, l’interaction…

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