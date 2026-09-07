Initiation dessin d’après nature, Rue de la République, Les Angles, Les Angles

dimanche 20 septembre 2026 · Rue de la République, Les Angles · Les Angles

Informations pratiques

Initiation dessin d’après nature Dimanche 20 septembre, 10h00, 15h00 Rue de la République, Les Angles Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Initiez-vous gratuitement au dessin d’après nature avec Serge Le Cun, artiste plasticien diplômé de l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris et professeur d’arts plastiques.

Rue de la République, Les Angles 1 rue de la République 30133 Les Angles Les Angles 30133 Gard Occitanie

Initiation gratuite au dessin d’après nature, par Serge Le Cun, artiste plasticien, diplômé de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, professeur d’arts plastiques.

AVVA©