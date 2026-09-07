Visite de l’église Notre-Dame de l’Assomption, Eglise Notre-Dame de l’Assomption, Les Angles

Informations pratiques

Visite de l’église Notre-Dame de l’Assomption Dimanche 20 septembre, 10h30, 15h30 Eglise Notre-Dame de l’Assomption Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Seul édifice classé au titre des Monuments historiques de la ville des Angles, l’église de style gothique ouvre exceptionnellement ses portes pour une visite commentée. Découvrez son histoire, son évolution du XIVe au XVIIIe siècle et les éléments remarquables de son architecture et de son décor.

Entièrement restauré il y a quelques années, l’intérieur de l’édifice a retrouvé tout son éclat. L’église est aujourd’hui encore dédiée au culte.

Eglise Notre-Dame de l’Assomption Place de l’Eglise 30133 Les Angles Les Angles 30133 Gard Occitanie

Seul édifice classé monument historique de la ville des Angles, l’église de style gothique, est ouverte exceptionnellement pour une visite commentée qui vous fera découvrir sa longue histoire et sa a…

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