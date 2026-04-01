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Balade commentée jour de foire à Rouillac et dégustation Rouillac

Balade commentée jour de foire à Rouillac et dégustation Rouillac lundi 27 avril 2026.

Adresse : Place Gambetta

Ville : 16170 Rouillac

Département : Charente

Début : lundi 27 avril 2026

Fin : lundi 27 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Rouillac

Balade commentée jour de foire à Rouillac et dégustation

Place Gambetta Rouillac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :
2026-04-27 2026-05-27 2026-06-27 2026-07-27 2026-08-27 2026-09-27 2026-10-27

Tous les 27 de mars à octobre de 10h-12h
Balade commentée jour de la foire à Rouillac accompagnée d’un guide. Découvrez ou redécouvrez l’histoire de la foire et de ces lieux accueillant ou ayant accueilli cet événement depuis 1806.
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Place Gambetta Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 80 05  otdurouillacais@gmail.com

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English :

Every 27th from March to October, 10am-12pm
Guided tour of Rouillac on fair day . Discover or rediscover the history of the fair and the places that have hosted this event since 1806.

L’événement Balade commentée jour de foire à Rouillac et dégustation Rouillac a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Rouillacais

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