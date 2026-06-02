Balade commentée L’âge d’or des peintres à Brigneau Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer

Moëlan-sur-Mer

Balade commentée L’âge d’or des peintres à Brigneau

Route de Brigneau Port de Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 17:00:00

fin : 2026-07-25 19:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Avec l’association Mémoires et Photos de Moëlan

La balade nous mène sur les traces des peintres qui ont immortalisé Brigneau.

Henry Moret et Émile Jourdan, amis de Paul Gauguin, vont les premiers mettre en scène Brigneau et ses alentours. Emile Jourdan y peint une série de tableaux de sardiniers dans le port, ainsi que des ramasseurs de goémon.

Maurice Asselin, qui découvre la Bretagne en 1905, fait de Brigneau son port d’attache et l’éloge qu’il en fait à Montmartre incite des peintres, comme Jacques Vaillant mais aussi des écrivains, comme Pierre Mac Orlan, à le rejoindre. L’auberge de la Mère Bacon, au-dessus de la digue de Malachappe, sert de lieu de ralliement à ces créateurs de tout poil.

La vie artistique vous sera contée devant les paysages qui ont inspirés ces peintres célèbres et les reproductions de leurs tableaux.

? rendez-vous au pied de la grue verte .

Route de Brigneau Port de Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Balade commentée L’âge d’or des peintres à Brigneau Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-20 par OT QUIMPERLE LES RIAS