Informations pratiques

Landévennec

Balade commentée Le patrimoine de Landévennec

Rue Saint-Guénolé Landévennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 14:30:00

fin : 2026-08-10 16:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31

Explorez Landévennec, un trésor historique breton, à travers cette balade commentée. Ce village emblématique, situé sur les bords de l’Aulne, vous transporte à travers les époques.

En flânant sur ses chemins pittoresques, vous serez captivés par les vestiges de son glorieux passé, notamment les ruines de son ancienne abbaye fondée au Ve siècle. L’église Saint-Guénolé, un joyau de l’architecture bretonne, vous émerveillera par ses détails architecturaux et son ambiance paisible.

Cette excursion à Landévennec est une immersion authentique dans l’histoire et la culture bretonnes, alliant patrimoine, spiritualité et nature.

Infos pratiques

juillet août les lundis à 14h30

3€ adulte | Gratuit -18 ans

Réservation obligatoire dans les Offices de Tourisme

durée 1h30

RDV devant l’Office de Tourisme LANDEVENNEC

Accès PMR possible

Visite assurée par l’Office de Tourisme .

Rue Saint-Guénolé Landévennec 29560 Finistère Bretagne +33 2 98 27 07 92

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English :

L’événement Balade commentée Le patrimoine de Landévennec Landévennec a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime