Balade commentée vers l’île Vierge Port de l’Aber Wrac’h Landéda

Landéda

Balade commentée vers l’île Vierge

Port de l’Aber Wrac’h Lieu-dit Le Port Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 10:30:00

fin : 2026-07-23 12:30:00

Date(s) :

2026-06-29 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-10 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-26 2026-07-27

Découvrez l’Île Vierge et son célèbre phare, construit entre 1897 et 1902. Situé à 1,5 km du littoral et culminant à 82,50 m, il est le plus haut phare d’Europe.

Profitez d’une traversée le long de l’Aber Wrac’h entre îlots et rochers, avant une escale sur l’île pour explorer ce site naturel préservé. Entre patrimoine maritime, visites guidées et expositions, chacun peut vivre l’expérience à son rythme.

À noter en 2026, le grand phare est fermé au public pour restauration.

Le tour de l’île s’effectue en moins d’une heure. .

Port de l’Aber Wrac’h Lieu-dit Le Port Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 74 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Balade commentée vers l’île Vierge Landéda a été mis à jour le 2026-06-24 par OT PAYS DES ABERS