Balade-Conférence à Ville-d’Avray, Médiathèque Boris Vian de Ville d’Avray, Ville-d’Avray

Informations pratiques

Balade-Conférence à Ville-d’Avray Samedi 19 septembre, 14h15 Médiathèque Boris Vian de Ville d’Avray Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:15:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:15:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Au départ de la Médiathèque, promenade guidée par l’historienne Dominique Claudius-Petit, de la Fontaine du Roy aux Etangs, en passant par la Chapelle et l’Eglise, la maison Corot et la Chaumière.

Médiathèque Boris Vian de Ville d’Avray Place Charles de Gaulle 92410 Ville d’Avray Ville-d’Avray 92410 Hauts-de-Seine Île-de-France 0147503541 https://mediatheque.villedavray.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0147503541 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-villedavray.fr »}] Médiathèque municipale (Commune de Ville d’Avray)

Circuit dans Ville-d’Avray

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