Les Yeux de Taqqi, Theatre Le Colombier Ville d’Avray, Ville-d’Avray
dimanche 11 octobre 2026 · Theatre Le Colombier Ville d'Avray · Ville-d'Avray
Informations pratiques
Les Yeux de Taqqi 11 et 12 octobre Theatre Le Colombier Ville d’Avray Hauts-de-Seine
A voir avec les lieux ou avec Tina Serrafi pour les professionnels
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-11T15:00:00+02:00 – 2026-10-11T15:45:00+02:00
Fin : 2026-10-12T10:00:00+02:00 – 2026-10-12T10:45:00+02:00
“ Tuer son ours pour affronter ses peurs… Manger du chien…Y laisser quelques plumes aussi… ”
C’est le voyage initiatique de TAQQI, petit Inuit aveugle qui “veut voir, veut savoir, veut pouvoir”.
À la quête du monde et du royaume des Grands, entre rêve et réalité, fantasmagories et territoires invisibles, Taqqi de retour de son périple et le regard changé, découvrira ses trésors cachés, aussi étincelants que les falaises gelées du Groenland.
Theatre Le Colombier Ville d’Avray 2, Passage de L’Écume des jours, 92410 Ville-d’Avray Ville-d’Avray 92410 Hauts-de-Seine Île-de-France
Paname Pilotis – Cédric Revollon théatre marionnettes
Alejandro Guerrero
À voir aussi à Ville-d'Avray (Hauts-de-Seine)
- Juste Irena, Theatre Le Colombier Ville d’Avray, Ville-d’Avray 28 janvier 2027