Les Yeux de Taqqi, Theatre Le Colombier Ville d’Avray, Ville-d’Avray

Informations pratiques

Les Yeux de Taqqi 11 et 12 octobre Theatre Le Colombier Ville d’Avray Hauts-de-Seine

A voir avec les lieux ou avec Tina Serrafi pour les professionnels

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-11T15:00:00+02:00 – 2026-10-11T15:45:00+02:00

Fin : 2026-10-12T10:00:00+02:00 – 2026-10-12T10:45:00+02:00

“ Tuer son ours pour affronter ses peurs… Manger du chien…Y laisser quelques plumes aussi… ”

C’est le voyage initiatique de TAQQI, petit Inuit aveugle qui “veut voir, veut savoir, veut pouvoir”.

À la quête du monde et du royaume des Grands, entre rêve et réalité, fantasmagories et territoires invisibles, Taqqi de retour de son périple et le regard changé, découvrira ses trésors cachés, aussi étincelants que les falaises gelées du Groenland.

Theatre Le Colombier Ville d’Avray 2, Passage de L’Écume des jours, 92410 Ville-d’Avray Ville-d’Avray 92410 Hauts-de-Seine Île-de-France

Paname Pilotis – Cédric Revollon théatre marionnettes

Alejandro Guerrero