Juste Irena, Theatre Le Colombier Ville d’Avray, Ville-d’Avray

Informations pratiques

Juste Irena Jeudi 28 janvier 2027, 20h30 Theatre Le Colombier Ville d’Avray Hauts-de-Seine

Dépend des Lieux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-28T20:30:00+01:00 – 2027-01-28T21:50:00+01:00

Fin : 2027-01-28T20:30:00+01:00 – 2027-01-28T21:50:00+01:00

De nos jours, une dame polonaise vit dans une maison de retraite.

Elle a 94 ans, elle s’appelle Irena et son apparence de vieille pomme ridée rend insoupçonnables les actions héroïques qu’elle a accomplies durant la Seconde Guerre mondiale.

Elle et son réseau de femmes ont effectivement sauvé, au péril de leur vie, 2 500 enfants juifs du Ghetto de Varsovie et de la déportation. Pendant que 3 étudiantes du Kansas enquêtent sur le personnage qu’elle était, de sa chambre, Irena convoque ses souvenirs et tisse de nouveau les bribes d’une pensée qui s’étiole, pour que reste à jamais gravé l’inimaginable…

Naviguant entre fiction et réalité historique, liant passé et présent, ce spectacle polymorphe mêle acteurs de chair et marionnettes-objets. Irena raconte les maux d’hier pour soigner ceux d’aujourd’hui, fait résonner les notions de courage et d’humanité, éclaire la grande Histoire et les petites.

Mais il n’y a pas de grandes ou de petites histoires dans la vie… il y a la Vie !

Theatre Le Colombier Ville d’Avray 2, Passage de L’Écume des jours, 92410 Ville-d’Avray Ville-d’Avray 92410 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « tina.sarrafi@dervichediffusion.com »}]

Paname Pilotis – Cédric Revollon Théâtre Marionnettes

Gilles Le Dilhuidy