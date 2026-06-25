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BALADE CONTÉE À LA DÉCOUVERTE DU CANAL DU MIDI ET DE LA MAISON SALVAN AVEC ESCALE MUSICALE Castanet-Tolosan

BALADE CONTÉE À LA DÉCOUVERTE DU CANAL DU MIDI ET DE LA MAISON SALVAN AVEC ESCALE MUSICALE Castanet-Tolosan

BALADE CONTÉE À LA DÉCOUVERTE DU CANAL DU MIDI ET DE LA MAISON SALVAN AVEC ESCALE MUSICALE Castanet-Tolosan dimanche 5 juillet 2026.

Adresse
ecluse castanet
Ville
31320 Castanet-Tolosan
Département
Haute-Garonne
Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
16:30:00
Tarif

Castanet-Tolosan

BALADE CONTÉE À LA DÉCOUVERTE DU CANAL DU MIDI ET DE LA MAISON SALVAN AVEC ESCALE MUSICALE

ecluse castanet Castanet-Tolosan Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 16:30:00
fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Animation proposée dans le cadre du festival Convivencia et des Escales du canal
Dans le cadre du festival Convivencia et des Escales du canal, une randonnée contée à la découverte du canal du Midi sera animée par Éclats d’Histoires, suivie d’une visite et d’une escale musicale avec l’artiste Genco Selwa, à la Maison Salvan.
Gratuit, sur inscriptions [ici](https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=247989).   .

ecluse castanet Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Event presented as part of the Convivencia Festival and the Escales du Canal

L’événement BALADE CONTÉE À LA DÉCOUVERTE DU CANAL DU MIDI ET DE LA MAISON SALVAN AVEC ESCALE MUSICALE Castanet-Tolosan a été mis à jour le 2026-06-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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