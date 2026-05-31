Concerts en liberté – INRusH, Parc des Fontanelles, Castanet-Tolosan

Concerts en liberté – INRusH Jeudi 2 juillet, 19h30 Parc des Fontanelles Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-02T19:30:00+02:00 – 2026-07-02T20:30:00+02:00

Fin : 2026-07-02T19:30:00+02:00 – 2026-07-02T20:30:00+02:00

Ça se passe dans votre quartier !

La Ville de Castanet-Tolosan vous invite pour la 6ème année consécutive à des concerts à ciel ouvert, des moments musicaux, festifs et conviviaux avec des artistes amateurs de la région dans différents quartiers de Castanet-Tolosan.

Les groupes sélectionnés par un jury présidé par Gabriel Mallada, musicien Castanéen, bénéficient d’une semaine de résidence à la Ferme du Cavalié, lieu dédié à l’accueil d’artistes, pour soutenir leur travail de création.

Venez découvrir INRusH au Kiosque du Parc des Fontanelles, le jeudi 2 juillet à 19h30 !

Le groupe de rock moderne aux accents pop, le son INRusH, hypnotique et mélancolique, nous propose une expérience musicale immersive et authentique.

Parc des Fontanelles Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

Castanet-Tolosan soutient la création émergente et les pratiques musicales amateurs avec les Concerts en liberté ! castanet castanet-tolosan