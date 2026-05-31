Concerts en liberté – INRusH, Parc des Fontanelles, Castanet-Tolosan
Concerts en liberté – INRusH, Parc des Fontanelles, Castanet-Tolosan jeudi 2 juillet 2026.
Concerts en liberté – INRusH Jeudi 2 juillet, 19h30 Parc des Fontanelles Haute-Garonne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-02T19:30:00+02:00 – 2026-07-02T20:30:00+02:00
Fin : 2026-07-02T19:30:00+02:00 – 2026-07-02T20:30:00+02:00
Ça se passe dans votre quartier !
La Ville de Castanet-Tolosan vous invite pour la 6ème année consécutive à des concerts à ciel ouvert, des moments musicaux, festifs et conviviaux avec des artistes amateurs de la région dans différents quartiers de Castanet-Tolosan.
Les groupes sélectionnés par un jury présidé par Gabriel Mallada, musicien Castanéen, bénéficient d’une semaine de résidence à la Ferme du Cavalié, lieu dédié à l’accueil d’artistes, pour soutenir leur travail de création.
Venez découvrir INRusH au Kiosque du Parc des Fontanelles, le jeudi 2 juillet à 19h30 !
Le groupe de rock moderne aux accents pop, le son INRusH, hypnotique et mélancolique, nous propose une expérience musicale immersive et authentique.
Parc des Fontanelles Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie
Castanet-Tolosan soutient la création émergente et les pratiques musicales amateurs avec les Concerts en liberté ! castanet castanet-tolosan
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