Animation-dégustation à Biocoop Les Châtaignes, Biocoop Les Châtaignes, Castanet-Tolosan
Animation-dégustation à Biocoop Les Châtaignes, Biocoop Les Châtaignes, Castanet-Tolosan vendredi 5 juin 2026.
Animation-dégustation à Biocoop Les Châtaignes Vendredi 5 juin, 10h00 Biocoop Les Châtaignes Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00
Venez découvrir ou redécouvrir les produits des entreprises bio de la région avec ces animations-dégustations offertes toute la journée en magasin. Et dans certains magasins, une remise vous attend !
Animations organisées par Ocebio et Interbio Occitanie, les entreprises bio d’Occitanie, avec le soutien de la Région Occitanie.
Biocoop Les Châtaignes 2 avenue du Lauragais 31320 Castanet Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie
Franchissez le seuil des magasins bio près de chez vous… c’est plein de bons produits locaux fabriqués dans votre région !
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