VIDE TA CHAMBRE, Halle Lauragaise de Castanet-Tolosan, Castanet-Tolosan

VIDE TA CHAMBRE Dimanche 7 juin, 08h30 Halle Lauragaise de Castanet-Tolosan Haute-Garonne

Entrée libre. Prix exposant : 10 euros les 3mètres linéaires

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T08:30:00+02:00 – 2026-06-07T14:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T08:30:00+02:00 – 2026-06-07T14:30:00+02:00

Rejoignez-nous pour une matinée pleine de bonne humeur où vous pourrez vendre et acheter tout ce dont vous avez besoin pour les enfants !

Du matériel de puériculture aux jouets, en passant par les livres et les vêtements pour enfants de 0 à 12 ans et les vêtements de grossesse, la déco enfant… tout sera disponible à des prix abordables et dans une ambiance conviviale.

Sur place, une buvette et de la petite restauration seront disponibles pour les visiteurs et les exposants, offrant un assortiment de boissons chaudes et fraîches, ainsi que des biscuits, des gâteaux, des tartes salées et sucrées faits maison, à déguster tout au long de la matinée.

Tous les bénéfices de l’évènement seront reversés à l’école bilingue occitane Calandreta de Castanet-Tolosan (2 av. Salvador Allende)

Halle Lauragaise de Castanet-Tolosan 4 Avenue Édouard Herriot, 31320 Castanet-Tolosan, France Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « videtachambre.calandretacasta@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/festa-d-oc »}] https://www.helloasso.com/associations/festa-d-oc

Le Vide Ta Chambre aura lieu le 7 juin 2026, sous la Halle Lauragaise de Castanet-Tolosan. Entrée gratuite. Tarif exposant : 10euros les 3m linéaires puériculture vente