VIDE TA CHAMBRE Halle Lauragaise de Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan

Castanet-Tolosan

VIDE TA CHAMBRE

Halle Lauragaise de Castanet-Tolosan 4 Avenue Édouard Herriot Castanet-Tolosan Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:30:00

fin : 2026-06-07 14:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Le Vide Ta Chambre aura lieu le 7 juin 2026, sous la Halle Lauragaise de Castanet-Tolosan. Entrée gratuite. Tarif exposant 10euros les 3m linéaires

Rejoignez-nous pour une matinée pleine de bonne humeur où vous pourrez vendre et acheter tout ce dont vous avez besoin pour les enfants !

Du matériel de puériculture aux jouets, en passant par les livres et les vêtements pour enfants de 0 à 12 ans et les vêtements de grossesse, la déco enfant… tout sera disponible à des prix abordables et dans une ambiance conviviale.

Sur place, une buvette et de la petite restauration seront disponibles pour les visiteurs et les exposants, offrant un assortiment de boissons chaudes et fraîches, ainsi que des biscuits, des gâteaux, des tartes salées et sucrées faits maison, à déguster tout au long de la matinée.

Tous les bénéfices de l’évènement seront reversés à l’école bilingue occitane Calandreta de Castanet-Tolosan (2 av. Salvador Allende) .

Halle Lauragaise de Castanet-Tolosan 4 Avenue Édouard Herriot Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie videtachambre.calandretacasta@gmail.com

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English :

Vide Ta Chambre will take place on June 7, 2026, under the Halle Lauragaise in Castanet-Tolosan. Free admission. Exhibitor price: 10euros per 3m linear

L’événement VIDE TA CHAMBRE Castanet-Tolosan a été mis à jour le 2026-04-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE