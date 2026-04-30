VIDE TA CHAMBRE Halle Lauragaise de Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan
VIDE TA CHAMBRE Halle Lauragaise de Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan dimanche 7 juin 2026.
Castanet-Tolosan
VIDE TA CHAMBRE
Halle Lauragaise de Castanet-Tolosan 4 Avenue Édouard Herriot Castanet-Tolosan Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:30:00
fin : 2026-06-07 14:30:00
Date(s) :
2026-06-07
Le Vide Ta Chambre aura lieu le 7 juin 2026, sous la Halle Lauragaise de Castanet-Tolosan. Entrée gratuite. Tarif exposant 10euros les 3m linéaires
Rejoignez-nous pour une matinée pleine de bonne humeur où vous pourrez vendre et acheter tout ce dont vous avez besoin pour les enfants !
Du matériel de puériculture aux jouets, en passant par les livres et les vêtements pour enfants de 0 à 12 ans et les vêtements de grossesse, la déco enfant… tout sera disponible à des prix abordables et dans une ambiance conviviale.
Sur place, une buvette et de la petite restauration seront disponibles pour les visiteurs et les exposants, offrant un assortiment de boissons chaudes et fraîches, ainsi que des biscuits, des gâteaux, des tartes salées et sucrées faits maison, à déguster tout au long de la matinée.
Tous les bénéfices de l’évènement seront reversés à l’école bilingue occitane Calandreta de Castanet-Tolosan (2 av. Salvador Allende) .
Halle Lauragaise de Castanet-Tolosan 4 Avenue Édouard Herriot Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie videtachambre.calandretacasta@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Vide Ta Chambre will take place on June 7, 2026, under the Halle Lauragaise in Castanet-Tolosan. Free admission. Exhibitor price: 10euros per 3m linear
L’événement VIDE TA CHAMBRE Castanet-Tolosan a été mis à jour le 2026-04-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Castanet-Tolosan (Haute-Garonne)
- ANIMATION TENNIS CLUB MINI-CHAMPIONS Tennis club de Castanet Tolosan TCCT Castanet-Tolosan 9 mai 2026
- BOURSE TOUTES COLLECTIONS Salle des fêtes du Lac Castanet-Tolosan 10 mai 2026
- RENCONTRE TENNIS & FOOD TRUCK Tennis club de Castanet Tolosan TCCT Castanet-Tolosan 10 mai 2026
- Animations marchés – Fêtons l’alimentation !, Halle Lauragaise de Castanet-Tolosan, Castanet-Tolosan 19 mai 2026
- CONCOURS NOUVEAUX ARTISTES : Exposition – 26/05 au 26/06, Salle Dauriac – Hôtel de Ville, Castanet-Tolosan 26 mai 2026