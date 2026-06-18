COURONS POUR L’ORGUE Castanet-Tolosan
COURONS POUR L’ORGUE Castanet-Tolosan vendredi 3 juillet 2026.
Castanet-Tolosan
COURONS POUR L’ORGUE
Parc de Rabaudy Castanet-Tolosan Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:30:00
fin : 2026-07-03 21:30:00
Date(s) :
2026-07-03
Venez participer à une course au profit de l’orgue de l’église Saint-Protais-et-Saint-Gervais de Castanet-Tolosan.
La Mairie, en partenariat avec Guinguette Club, organise une course solidaire ouverte à toutes et tous au lac de Rabaudy. Les bénéfices seront reversés au projet de restauration de l’instrument.
Trois formats proposés
* 10km course
* 5km cours
* 5 km marche
Participation 10€
Rendez-vous à Guinguette Club Castanet.
Inscriptions sur [https://www.helloasso.com/associations/esprit-sud-sevens/evenements/courrons-pour-l-orgue](https://www.helloasso.com/associations/esprit-sud-sevens/evenements/courrons-pour-l-orgue ) 10 .
Parc de Rabaudy Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Come join us for a race to benefit the organ at the Church of Saint-Protais-et-Saint-Gervais in Castanet-Tolosan.
L’événement COURONS POUR L’ORGUE Castanet-Tolosan a été mis à jour le 2026-06-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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