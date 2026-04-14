Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Animations marchés – Week-end en musique !, Halle Lauragaise de Castanet-Tolosan, Castanet-Tolosan

Animations marchés – Week-end en musique !, Halle Lauragaise de Castanet-Tolosan, Castanet-Tolosan

Animations marchés – Week-end en musique !, Halle Lauragaise de Castanet-Tolosan, Castanet-Tolosan vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Halle Lauragaise de Castanet-Tolosan

Adresse : 4 Avenue Édouard Herriot, 31320 Castanet-Tolosan, France

Ville : 31320 Castanet-Tolosan

Département : Haute-Garonne

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Animations marchés – Week-end en musique ! 26 et 27 juin Halle Lauragaise de Castanet-Tolosan Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T16:00:00+02:00 – 2026-06-26T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00

Sur nos marchés du vendredi 26 et samedi 27 juin, venez prolonger la fête de la musique avec nous !

La fête continue sur nos marchés, autour des étals, au rythme de la musique samba et du folk.

Vendredi, marché sous la Halle Lauragaise, 17h : after work à la découverte des jeunes talents de l’école de musique – MJC
Samedi, marché place Argyroupoli

Halle Lauragaise de Castanet-Tolosan 4 Avenue Édouard Herriot, 31320 Castanet-Tolosan, France Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie
La fête de la musique se prolonge sur nos marchés. castanet-tolosan musique

À voir aussi à Castanet-Tolosan (Haute-Garonne)