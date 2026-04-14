Animations marchés – Week-end en musique !, Halle Lauragaise de Castanet-Tolosan, Castanet-Tolosan
Animations marchés – Week-end en musique !, Halle Lauragaise de Castanet-Tolosan, Castanet-Tolosan vendredi 26 juin 2026.
Animations marchés – Week-end en musique ! 26 et 27 juin Halle Lauragaise de Castanet-Tolosan Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T16:00:00+02:00 – 2026-06-26T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00
Sur nos marchés du vendredi 26 et samedi 27 juin, venez prolonger la fête de la musique avec nous !
La fête continue sur nos marchés, autour des étals, au rythme de la musique samba et du folk.
Vendredi, marché sous la Halle Lauragaise, 17h : after work à la découverte des jeunes talents de l’école de musique – MJC
Samedi, marché place Argyroupoli
Halle Lauragaise de Castanet-Tolosan 4 Avenue Édouard Herriot, 31320 Castanet-Tolosan, France Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie
La fête de la musique se prolonge sur nos marchés. castanet-tolosan musique
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