Animations marchés – Week-end en musique !, Halle Lauragaise de Castanet-Tolosan, Castanet-Tolosan

Animations marchés – Week-end en musique ! 26 et 27 juin Halle Lauragaise de Castanet-Tolosan Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T16:00:00+02:00 – 2026-06-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00

Sur nos marchés du vendredi 26 et samedi 27 juin, venez prolonger la fête de la musique avec nous !

La fête continue sur nos marchés, autour des étals, au rythme de la musique samba et du folk.

Vendredi, marché sous la Halle Lauragaise, 17h : after work à la découverte des jeunes talents de l’école de musique – MJC

Samedi, marché place Argyroupoli

Halle Lauragaise de Castanet-Tolosan 4 Avenue Édouard Herriot, 31320 Castanet-Tolosan, France Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

La fête de la musique se prolonge sur nos marchés. castanet-tolosan musique