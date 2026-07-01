Tour en calèches autour du marché, Place du marché, Castanet-Tolosan

Informations pratiques

Tour en calèches autour du marché Samedi 19 septembre, 10h00 Place du marché Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Profitez d’une balade en calèche au départ du marché du samedi, place Argyroupoli. Le départ s’effectue depuis le parking Jacques-Brel attenant. Deux calèches proposent chacune un circuit permettant de redécouvrir les quartiers des Fontanelles et de Rabaudy.

Seul, entre amis ou en famille, laissez-vous porter au rythme apaisant des chevaux et de leurs sabots, pour une découverte originale du patrimoine urbain.

L’association Attel’Toi porte une attention particulière à l’accueil des personnes en situation de handicap et propose notamment une approche sensible et adaptée des chevaux de trait.

Place du marché Avenue Pierre Mendès France, 31320 Castanet-Tolosan. Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie https://www.castanet-tolosan.fr/citoyenne/recueil-de-la-parole-citoyenne/place-argyroupoli-801.html Place du marché du samedi matin à Castanet-Tolosan, cet espace autrefois dédié au stationnement est devenu un lieu de vie convivial grâce à un processus de concertation citoyenne. Jeux, bancs et aménagements favorisant la biodiversité en font aujourd’hui un espace apprécié de tous.

Cet îlot mêlant harmonieusement végétal et minéral a été conçu pour accueillir les commerçants dans les meilleures conditions tout en garantissant des déplacements sûrs et agréables pour les piétons et les cyclistes. Accès en transports en commun : ligne L6 du réseau Tisséo, arrêt Verte Prairie, situé en face de la place.

Profitez de tours en calèches depuis le marché du samedi à la place Argyroupoli. Le départ se fait au niveau du parking Brel attenant. Les deux calèches proposent un circuit chacune amenant à les des…

©Vincent Laratta