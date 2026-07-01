JEUX DE SOCIÉTÉ POUR TOUTES ET TOUS Rue François Truffaut Castanet-Tolosan

Informations pratiques

Castanet-Tolosan

JEUX DE SOCIÉTÉ POUR TOUTES ET TOUS

Rue François Truffaut L’escambi (EVS) Castanet-Tolosan Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 16:30:00

fin : 2026-07-28 18:30:00

Date(s) :

2026-07-28

Venez passer un moment ludique seul.e, en famille ou entre amie autour de jeux de société proposés par la voie du Thalos.

La voie du Thalos vous invite à passer un moment ludique seul.e, en famille ou entre amie autour de jeux de société.

Rejoignez-nous à l’Escambi le mardi 28 juillet de 16h30 à 18h30, inscrivez-vous via evs@castanet-tolosan.fr

(climatisation sur place) .

Rue François Truffaut L’escambi (EVS) Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie evs@castanet-tolosan.fr

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English :

Come enjoy some fun time on your own, with family, or with friends playing the board games offered by La Voie du Thalos.

L’événement JEUX DE SOCIÉTÉ POUR TOUTES ET TOUS Castanet-Tolosan a été mis à jour le 2026-07-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE