Balade en calèche dans le centre ancien, Salle Ginette Forgues, Castanet-Tolosan

Informations pratiques

Balade en calèche dans le centre ancien Samedi 19 septembre, 14h00 Salle Ginette Forgues Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Venez seul, en famille ou entre amis redécouvrir le quartier historique de la ville de manière originale et patrimoniale. Laissez-vous porter par une promenade en calèche au rythme des sabots résonnant sur les pavés du centre ancien.

Au fil du parcours, partez à la découverte des objets patrimoniaux exposés hors les murs : pressoirs, balance et mesures à grains, témoins de l’histoire locale. Les départs en calèche sont proposés toutes les 20 minutes depuis la salle Ginette-Forgues.

L’association Attel’Toi porte une attention particulière aux personnes en situation de handicap et propose notamment une découverte sensorielle des chevaux de trait.

Salle Ginette Forgues 16 avenue de Toulouse, 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie 05 62 71 89 09 http://castanet-tolosan.fr/ Cette salle municipale a été nommée d’après la résistante Ginette Forgues.

Venez seul.e ou en famille redécouvrir le quartier historique de la Ville de manière inédite et patrimoniale ! Promenez-vous en calèche au son des sabots frappant les pavés du centre ancien. Reliez :…

©Vincent Laratta