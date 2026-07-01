Parcours d’orientation patrimonial pour les scolaires, Salle Ginette Forgues, Castanet-Tolosan
vendredi 18 septembre 2026 · Salle Ginette Forgues · Castanet-Tolosan
Informations pratiques
Parcours d’orientation patrimonial pour les scolaires Vendredi 18 septembre, 09h00 Salle Ginette Forgues Haute-Garonne
Gratuit, réservation obligatoire.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00
La Ville de Castanet-Tolosan propose aux élèves des écoles Castanéennes un parcours d’orientation mêlant découvertes patrimoniales et chasse au trésor dans le centre ancien de la Ville, le tout sous le signe de poésie castanéenne occitane !
L’animation s’inscrit dans le cadre de l’événement « Les Enfants du Patrimoine » en partenariat avec le CAUE.
Salle Ginette Forgues 16 avenue de Toulouse, 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie 05 62 71 89 09 http://castanet-tolosan.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/parcours-d-orientation-patrimonial-5066 »}] Cette salle municipale a été nommée d’après la résistante Ginette Forgues.
La Ville de Castanet-Tolosan propose aux élèves des écoles Castanéennes un parcours d’orientation mêlant découvertes patrimoniales et chasse au trésor dans le centre ancien de la Ville, le tout sous …
©Vincent Laratta
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