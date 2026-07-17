Cuisinière en Lauragais : comment s’alimenter il y a 100 ans ?, Salle Ginette Forgues, Castanet-Tolosan

Informations pratiques

Cuisinière en Lauragais : comment s’alimenter il y a 100 ans ? Samedi 19 septembre, 14h00 Salle Ginette Forgues Haute-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Découvrez le quotidien d’une cuisinière des années 1920.

L’exposition suit une Castanéenne fictive, de l’âtre où elle prépare les repas jusqu’au centre du village, où elle se rend faire ses emplettes.

Photographies inédites et documents d’époque vous feront découvrir les commerces d’autrefois : épicerie, boucherie, boulangerie et bien d’autres.

Salle Ginette Forgues 16 avenue de Toulouse, 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie 05 62 71 89 09 http://castanet-tolosan.fr/ Cette salle municipale a été nommée d’après la résistante Ginette Forgues.

Découvrez le quotidien d’une cuisinière des années 1920.

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