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BALADE À VÉLO Rue François Truffaut Castanet-Tolosan

vendredi 24 juillet 2026 · Rue François Truffaut · Castanet-Tolosan

BALADE À VÉLO Rue François Truffaut Castanet-Tolosan

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue François Truffaut
Adresse
L'escambi (EVS)
Ville
31320 Castanet-Tolosan
Département
Haute-Garonne
Tarif

Castanet-Tolosan

BALADE À VÉLO

Rue François Truffaut L’escambi (EVS) Castanet-Tolosan Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-07-24 12:00:00

Date(s) :
2026-07-24

L’Escambi vous propose une balade à vélo le long du canal le vendredi 24 juillet de 10h à 12h.
Rejoignez l’Escambi le vendredi 24 juillet de 10h à 12h, pour une balade à vélo le long du canal.
Bonne humeur garantie !

Inscrivez-vous via evs@castanet-tolosan.fr   .

Rue François Truffaut L’escambi (EVS) Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie   evs@castanet-tolosan.fr

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English :

L’Escambi is organizing a bike ride along the canal on Friday, July 24, from 10 a.m. to 12 p.m.

L’événement BALADE À VÉLO Castanet-Tolosan a été mis à jour le 2026-07-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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