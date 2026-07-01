BALADE À VÉLO Rue François Truffaut Castanet-Tolosan
vendredi 24 juillet 2026 · Rue François Truffaut · Castanet-Tolosan
Informations pratiques
Castanet-Tolosan
BALADE À VÉLO
Rue François Truffaut L’escambi (EVS) Castanet-Tolosan Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-07-24 12:00:00
Date(s) :
2026-07-24
L’Escambi vous propose une balade à vélo le long du canal le vendredi 24 juillet de 10h à 12h.
Rejoignez l’Escambi le vendredi 24 juillet de 10h à 12h, pour une balade à vélo le long du canal.
Bonne humeur garantie !
Inscrivez-vous via evs@castanet-tolosan.fr .
Rue François Truffaut L’escambi (EVS) Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie evs@castanet-tolosan.fr
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English :
L’Escambi is organizing a bike ride along the canal on Friday, July 24, from 10 a.m. to 12 p.m.
L’événement BALADE À VÉLO Castanet-Tolosan a été mis à jour le 2026-07-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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