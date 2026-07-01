BALADE À VÉLO Rue François Truffaut Castanet-Tolosan

Informations pratiques

Castanet-Tolosan

BALADE À VÉLO

Rue François Truffaut L’escambi (EVS) Castanet-Tolosan Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 10:00:00

fin : 2026-07-24 12:00:00

Date(s) :

2026-07-24

L’Escambi vous propose une balade à vélo le long du canal le vendredi 24 juillet de 10h à 12h.

Rejoignez l’Escambi le vendredi 24 juillet de 10h à 12h, pour une balade à vélo le long du canal.

Bonne humeur garantie !

Inscrivez-vous via evs@castanet-tolosan.fr .

Rue François Truffaut L’escambi (EVS) Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie evs@castanet-tolosan.fr

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English :

L’Escambi is organizing a bike ride along the canal on Friday, July 24, from 10 a.m. to 12 p.m.

L’événement BALADE À VÉLO Castanet-Tolosan a été mis à jour le 2026-07-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE