Informations pratiques

Chœur « Les Mots Bleus » interprétant des chants traditionnels occitans Samedi 19 septembre, 18h00 Salle Ginette Forgues Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Venez écouter la chorale « Les Mots Bleus » interpréter « L’Hymne du cassoulet », revisité à la sauce castanéenne ! Une prestation conviviale qui sera conclue par une collation mettant à l’honneur le sujet de la chanson !

Salle Ginette Forgues 16 avenue de Toulouse, 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie 05 62 71 89 09 http://castanet-tolosan.fr/ Cette salle municipale a été nommée d’après la résistante Ginette Forgues.

Venez écouter la chorale « Les Mots Bleus » interpréter « L’hymne du Cassoulet », revisité à la sauce Castanéenne !

©Vincent Laratta