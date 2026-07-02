Chœur « Les Mots Bleus » interprétant des chants traditionnels occitans, Salle Ginette Forgues, Castanet-Tolosan
samedi 19 septembre 2026 · Salle Ginette Forgues · Castanet-Tolosan
Informations pratiques
Chœur « Les Mots Bleus » interprétant des chants traditionnels occitans Samedi 19 septembre, 18h00 Salle Ginette Forgues Haute-Garonne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Venez écouter la chorale « Les Mots Bleus » interpréter « L’Hymne du cassoulet », revisité à la sauce castanéenne ! Une prestation conviviale qui sera conclue par une collation mettant à l’honneur le sujet de la chanson !
Salle Ginette Forgues 16 avenue de Toulouse, 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie 05 62 71 89 09 http://castanet-tolosan.fr/ Cette salle municipale a été nommée d’après la résistante Ginette Forgues.
Venez écouter la chorale « Les Mots Bleus » interpréter « L’hymne du Cassoulet », revisité à la sauce Castanéenne !
©Vincent Laratta
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