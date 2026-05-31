Concerts en liberté – Le Cirque Penché, Espace de Vie Sociale, L’Escambi, Castanet-Tolosan

Concerts en liberté – Le Cirque Penché Jeudi 25 juin, 19h00 Espace de Vie Sociale, L’Escambi Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-25T19:00:00+02:00 – 2026-06-25T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-25T19:00:00+02:00 – 2026-06-25T20:30:00+02:00

Ça se passe dans votre quartier !

La Ville de Castanet-Tolosan vous invite pour la 6ème année consécutive à des concerts à ciel ouvert, des moments musicaux, festifs et conviviaux avec des artistes amateurs de la région dans différents quartiers de Castanet-Tolosan.

Les groupes sélectionnés par un jury présidé par Gabriel Mallada, musicien Castanéen, bénéficient d’une semaine de résidence à la Ferme du Cavalié, lieu dédié à l’accueil d’artistes, pour soutenir leur travail de création.

Venez découvrir Le Cirque Penché devant l’Escambi, le jeudi 25 juin, à 19h !

Le Cirque Penché est un groupe toulousain formé de quatre musiciens : accordéoniste, bassiste, guitariste, batteur et chants.

Ils créent une ambiance tantôt intimiste, tantôt effervescente, et toujours chaleureuse en communion avec le public !

Espace de Vie Sociale, L’Escambi Rue Alain Savary 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

Castanet-Tolosan soutient la création émergente et les pratiques musicales amateurs avec les Concerts en liberté ! castanet castanet-tolosan